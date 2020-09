Nach dem ersten deutschlandweiten Fall von Schweinepest in Brandenburg beginnt die Landesregierung mit dem Aufstellen eines Zaunes. Zunächst soll in zwei Landkreisen die Kernzone eingezäunt werden, in der ein virusbelasteter Wildschweinkadaver gefunden wurde.

Mit dem Aufstellen eines Elektrozauns rund um den Fundort des mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infizierten Wildschweins ist nun schon am Freitag begonnen worden. Das hat der rbb von Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU) erfahren.

Zunächst war für Spree-Neiße von Samstag die Rede. Vorgesehen sei ein Zaun auf einer Länge von bis zu zwölf Kilometern in der sogenannten Kernzone. Sie umfasst einen Radius von drei Kilometern rund um den Fundort des mit ASP-belasteten Tierkadavers.

In Oder-Spree werde die Kernzone der Amtstierärztin Petra Senger zufolge einen Durchmesser von drei Kilometern umfassen und Bomsdorf in der Gemeinde Neuzelle einschließlich der Kolonie Steinsdorf bis zur Bundesstraße 112 umschließen. Sperrschilder sollen aufgestellt werden. Mit landwirtschaftlichen Unternehmen und Jägern in den betroffenen Regionen habe der Kreis Kontakt aufgenommen, hieß es weiter. Als eine der ersten Maßnahmen wird demnach die Suche nach totem Wild in den genannten Bereichen verstärkt.