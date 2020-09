Vergangene Woche wurde in Brandenburg der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest bestätigt. In einem weiten Radius rund um die Fundstelle wurde nun ein Zaun gezogen. Unterdessen wird die Tragweite des Falls für Fleischproduzenten deutlich.

Der Zaun gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) steht. Der mobile Elektrozaun sei am Samstag Abend in einer Kernzone rund um den Fundort des mit ASP infizierten Wildschweins in der Gemeinde Schenkendöbern in einem Radius von drei Kilometer fertig aufgebaut worden, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Sonntag bestätigte. Der Landesforstbetrieb hatte die örtlichen Kräfte unterstützt.

In der Kernzone liegen die Landkreise Neiße-Spree und Oder-Spree. Insgesamt wurde das Gefährdungsgebiet auf einen Radius von bis zu 24 Kilometer um den Fundort herum festgelegt. Davon ist auch ein Teil des Kreises Dahme-Spreewald betroffen. Der Zaun stammt aus Beständen der Landkreise und des Landes.