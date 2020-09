Der Zustand des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat sich soweit verbessert, dass seine behandelnden Ärzte ihn aus dem künstlichen Koma geholt haben. Das teilte die Berliner Charité am Montag mit. "Der Patient wird schrittweise von der maschinellen Beatmung entwöhnt", hieß es. "Er reagiert auf Ansprache. Langzeitfolgen der schweren Vergiftung sind weiterhin nicht auszuschließen."

Nawalny wird seit dem 22. August in Berlin behandelt, nachdem er mit Vergiftungserscheinungen an Bord eines Flugzeugs zusammengebrochen war. An der Charié war Nawalny durch die Gabe von Medikamenten in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine Hilfsorganisation hatte seine Überführung nach aus Sibirien nach Berlin organisiert.



Nach Tests am Münchner Bundeswehrlabor gehen seine Ärzte und die Bundesregierung davon aus, dass der 44-Jährige durch ein Mittel aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden war. Hochpotente Gifte, die während der Sowjetzeit als Nervenkampfstoff entwickelt wurden und offiziell verboten sind. [Mehr über die Wirkung und die Entstehung von Nowitschok bei den Kollegen von tagesschau.de]



Der Fall ist zum Auslöser einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland geworden. In diesem Zusammenhang wird außerdem über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gestritten, die eigentlich in Kürze freigegeben werden sollte. Politiker verschiedener Parteien stellen dies nun infrage. Sollte es sich tatsächlich um ein politisches Attentat handeln, in das der Kreml involviert gewesen war, müssse man überprüfen, ob Deutschland wirklich Gas in großen Mengen aus Russland beziehen könne, so die Kritiker.