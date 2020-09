Nach dem offenbar islamistisch motivierten Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn A100 bittet die Polizei um Zeugenhinweise und Bildmaterial. Am Donnerstag veröffentlichte sie dazu einen entsprechenden Aufruf.



Den Angaben zufolge rammte der Täter am 18. August an mindestens sechs Stellen andere Fahrzeuge. Diese Orte liegen auf der Stadtautobahn Richtung Südosten zwischen dem Dreieck Funkturm und der Ausfahrt Alboinstraße. Auf der sieben Kilometer langen Strecke fuhr der 30-jährige Verdächtige zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr drei Motorrad- oder Rollerfahrer an und verletzte sie schwer. Drei Insassen eines Autos wurden leicht verletzt.