Bild: WDR Kommunikation/Redaktion Bild

#wieleben - ARD-Themenwoche befasst sich mit Zukunftsfragen

30.09.20 | 15:31

In Berlin ist am Mittwoch das Programm der diesjährigen ARD-Themenwoche vorgestellt worden.



Vom 15. bis zum 21. November geht es dann unter dem Titel "Wieleben - Bleibt alles anders?" um Zukunftsfragen. In Radio, Fernsehen, Online und Social Media werden eine Woche lang Ideen, Entwürfe und Ansätze vorgestellt und diskutiert. Federführend ist in diesem Jahr der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).

Ziel sei es, das Thema Zukunft aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, betonte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. Dabei werde die Programmmacher auch die Frage beschäftigen, was jeder Einzelne beitragen kann. Zu den Programm-Highlights zählt u. a. die Dokumentation "Expedition Arktis" (16.11., 20.15 Uhr) über die einjährige "MOSAiC"-Expedition auf dem Forschungsschiff "Polarstern". Am FilmMittwoch geht es in "Ökozid" (18.11., 20.15 Uhr) um ein Gerichtsverfahren im Jahr 2034 zu den Folgen der durch die Bundesrepublik verursachten Klimakatastrophe. Ebenfalls am Mittwoch (18.11., 23.20 Uhr) sendet Das Erste die Doku "Aufschrei der Jugend", die in die Lebenswelt von jungen Menschen der "Fridays for Future"-Bewegung blickt. Und der tagesschau-Podcast "mal angenommen" beleuchtet mögliche Konsequenzen unterschiedlicher aktueller politischer Themen (16.-20.11., ARD Audiothek).

Zukunfts-Challenge in Berlin

rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Zukunft geht nicht allein, sondern nur miteinander. Es ist uns wichtig, dass sich alle, die unsere Angebote sehen, hören und nutzen, an der Themenwoche beteiligen können: von einer bundesweiten Meinungsumfrage oder einer ARD-weiten Social Media-Aktion über Programmbeiträge, die junge Menschen gestalten, bis hin zum Download von Schulmaterialien rund um die Frage, wie wir miteinander leben wollen."



So rufen beispielsweise die jungen Hörfunkwellen der ARD zum Mitmachen auf: bei einer Zukunfts-Challenge in Berlin (11.11.) – die Ergebnisse sind im ARD-Hauptstadtstudio zu sehen (15.-21.11.), außerdem entsteht dazu ein Podcast ("MDR Wissen – Meine Challenge"). Beim ersten Web-only-Angebot einer Themenwoche antworten sieben Prominente aus der ARD im Format #7T7F auf sieben Zukunftsfragen, die u. a. in den Social Media-Kanälen der ARD diskutiert werden. Und auch in diesem Jahr bietet die "Aktion Schulstunde" Unterrichtsmaterialen für die Klassen 3 bis 6 an, dieses Mal stellt die neue Protagonistin Celia die Frage: "Wie wollen wir leben?"

15. Ausgabe der Themenwoche

Im Netz informiert die Internetseite themenwoche.ard.de ab November über inhaltliche Schwerpunkte und Programmvorhaben zu den Bereichen "Gesellschaft und Politik", "Wirtschaft und Arbeit", "Freizeit und Konsum", "Mobilität und Bauen" sowie "Umwelt und Klimaschutz". Die ARD-Themenwoche findet 2020 bereits zum 15. Mal statt. Die erste Themenwoche im Jahr 2006 mit dem Titel "Leben, was sonst" behandelte das Thema Krebs. Im vergangenen Jahr stand die Programmwoche unter dem Motto "Zukunft Bildung".