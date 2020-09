Brandenburg baut festen Zaun an Grenze zu Polen

Im Spree-Neiße-Kreis geht es jetzt los: Brandenburg baut einen festen Zaun an der Grenze zu Polen, um die Schweinepest einzudämmen. Doch das könnte erst der Anfang sein: Auf eine Ausweitung Richtung Norden ist bereits angedacht.

Brandenburg hat nach zunehmenden Forderungen den Bau eines festen Zauns gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) im Südosten an der Grenze zu Polen angekündigt. "Wir werden das jetzt bauen", sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag in Potsdam.