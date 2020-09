Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 114 zwischen Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Schönerlinder Straße in beide Richtungen am Wochenende gesperrt. Die Vollsperrung startet am Freitagabend um 20 Uhr und endet am Montag um 5 Uhr, wie die Betreiberfirma am Donnerstag mitteilte.

Der Neubau der Außenbahnbrücke und damit die Verkehrsumstellung auf der A114 ist der Grund für die Sperrung.