Unbekannter fällt junge Straßenbäume in Berlin-Weißensee

Ein Unbekannter hat in Berlin-Weißensee mehrere Straßenbäume gefällt oder angesägt. Nach Angaben der Polizei machte sich der Mann am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr mit einer Handsäge an vier Bäumen auf der Berliner Allee Höhe Antonplatz zu schaffen. Zwei der sechs bis acht Meter hohen Linden fielen auf die Straße beziehungsweise auf einen Transporter. Die Baumstämme hatten einen Durchmesser von 15 Zentimetern.



Zwei weitere Bäume wurden so tief angesägt, dass sie anschließend gefällt werden mussten. Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter in die Streustraße flüchtete. Ein Kommissariat des zuständigen Polizeiabschnitts hat die Ermittlungen aufgenommen.