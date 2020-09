rbb/Klüber Video: rbb|24 | 17.09.2020 | Vanessa Klüber | Bild: rbb/Klüber

Ärger um Toilettenhaus auf dem Leopoldplatz - Pinkelst du im Stehen, so kann ich dich sehen

17.09.20

Eine neue Toilette wird auf dem Leopoldplatz gebaut - und empört. Denn Nutzer, Passanten und Gäste eines benachbarten Cafés können Männern nun beim Urinieren zusehen. Von Efthymis Angeloudis und Vanessa Klüber

Für ein Café ist Aussicht die halbe Miete - wer will denn nicht bei einem heißen Getränk Menschen beim Flanieren beobachten oder seinen Blick über einen schönen Platz oder die Spree schweifen lassen? Männern beim Urinieren zuzusehen, müsste dabei für die meisten ziemlich weit unten auf der Liste der Aussichtswünsche liegen. Dabei ist es genau das, was Gäste des Café "Leo" auf dem Leopoldplatz in Wedding täglich beim Genuss ihres Çay oder Kaffees zu sehen bekommen. Direkt vor dem beliebten Lokal wurde Anfang September ein neues Toilettenhäuschen aufgestellt. Dieses Toilettenhäuschen verfügt rückseitig über ein Pissoir mit geringem Sichtschutz, das in direkter Nähe und Sichtweite zum Café liegt. "Niemand setzt sich in ein Cafe, das in direkter Nähe zu einem Pissoir ist und auf das Pissoir schaut", sagte Bezirksverordneter Taylan Kurt (Grüne) am Donnerstag rbb|24. Auch Personen, die dieses Pissoir nutzen wollten, würden sich durch die Gäste des Cafés beobachtet fühlen. Da "Leo" kaum über Sitzmöglichkeiten innen verfüge, werde der Sinn und Zweck des Lokals konterkariert.

Café versucht Menschen "zurückzuholen"

Dabei ist das "Leo" ein vom Bezirksamt genehmigtes Café, das versucht, Menschen aus dem Kiez, die den Leopoldplatz bisher aufgrund der Drogenproblematik vor Ort gemieden haben, zurück auf den Platz zu bringen. Auch die Preise im "Leo" seien für die Menschen im Wedding mit geringem Einkommen bezahlbar, erklärt Kurt. Das Toilettenhaus ist Teil des neuen Toilettenkonzepts des Landes, nach dem 172 vollautomatische barrierefreie öffentliche WCs aufgebaut werden sollen. Das Unternehmen Wall wurde ausgewählt und errichtet berlinweit die Anlagen. Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" können Passanten allerdings auch an anderen Standorten Männer beim Urinieren beobachten.

Bezirksbürgermeister: Männer pinkeln überall hin

"Der Platz braucht eine Toilette, das ist richtig", sagt der Betreiber des Leo, Hüseyin Ünlü dem rbb. "Aber dann sollte es nicht so aufgestellt werden, mit dem Pissoir in Richtung des Cafe", verzweifelt der Betrieber des Café. "Ich bitte die Behörden, auch mich mal zu fragen, wie sie so etwas aufstellen sollen", sagt Ünlü, der auch Stadtteilvertreter des Kiez ist und am Runden Tisch Leopoldplatz teilnimmt. Eine Lösung hätte er bereits parat. Eine einfache Sichtschutzmauer vor den Eingängen könne das Problem lösen, schlägt Ünlü vor. So wie es jetzt sei, würde er es auch nicht benutzen wollen. "Ich würde mich beobachtet fühlen", erklärt der Cafe-Betreiber. Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister von Mitte ist da anderer Meinung. "Natürlich würde ich die Toilette benutzen", sagt er dem rbb Donnerstagmorgen auf dem Leopoldplatz. Wenn jemand auf das Klo müsse, sei es besser, dass er das hier tue als an einen Baum oder an den Zaun der Kita fügt von Dassel hinzu. Von Dassel hält es zwar für möglich, eine kleine Schwingtür einzubauen, um die Sichtachse geringer zu halten und die störende Sicht zu verbergen. "Man muss aber auch sagen, hier gibt es oft gar keine Sichtachse, weil Männer einfach überall und irgendwo hinpinkeln - vor allem diejenigen, die schon etwas getrunken haben." Allein deswegen sei die Toilette am Leopoldplatz, auch mit der etwas zu großen Einsichtbarkeit, ein großer Fortschritt im Vergleich zu dem was sich sonst hier abspiele. "Es ist wichtig, eine niederschwellige Toilette zu haben, in die man nicht 50 Cent einwerfen muss, sonst würde das nicht viel nutzen", so von Dassel.

Kein Gespräch mit Anwohnern

"Dieses Malheur hätte sicherlich verhindert werden können", kritisiert Taylan Kurt den Vorgang. Der Bau des neuen Toilettenhäuschens sei aber unzureichend mit Akteuren vor Ort, wie der Stadtteilvertretung Turmstraße, dem Betreiber des Café Leo sowie dem Runden Tisch Leopoldplatz besprochen worden. Zu Gesprächen mit den Anwohnern kam es vor der Errichtung jedoch nicht. "Der Plan ging sehr schnell", erklärte von Dassel. “Wir waren auch überrascht." Die Gremien, wie zum Beispiel der "Runde Tisch Leopoldplatz" konnten Corona-bedingt lange nicht zusammenkommen. Das werde nun bei der nächsten Sitzung im Oktober nachgeholt. "Manchmal gehen die Dinge doch schneller als man es erwartet und da kann man schwer Beteiligung erzeugen." Doch warum wurde die Ausrichtung des Pissoir direkt vor das Cafe gestellt, fragt sich Betreiber Hüseyin Ünlü. Die Toilette ließ sich wegen Statik über dem U-Bahndeckel nicht anders anordnen, erklärte von Dassel. Baulich war keine andere Ausrichtung möglich, da die Traglast für die Tunnelanlage mit der BVG abgestimmt werden mussten. "Unserer Meinung nach wäre es sinnvoller, die Sitzrichtung des Cafés Richtung Nazarethkirche zu drehen", sagt von Dassel. Dabei sei es auch geplant, das Café "Leo" neu auszuschreiben.

Jede Toilette ist besser als keine Toilette

Auch Kurt und Ünlü sind davon überzeugt, dass die neuen Toilettenhäuschen wichtig sind. "Problematisch wird es nur in Fällen wie am Leopoldplatz, wenn die öffentliche Hand am Reißbrett neue Toilettenhäuschen plant, ohne die lokalen Bedingungen vor Ort zu kennen", empört sich Kurt. Doch für den Leopoldplatz wäre die Belastung ohne eine Toilette zu hoch. Eine weitere, größere Toilette auf dem Platz sei, so von Dassel zum Drogenumschlagplatz verkommen. Der Bezirk konnte das, "trotz großer Bemühungen" nicht verhindern und würde das alte Toilettenhaus jetzt abreißen. Nur dann müsste man bis zum nächsten Sommer gänzlich auf eine Toilette verzichten. "Jeder auf dem Leopoldplatz weiß, dass das wilde Urinieren ein großes Problem ist und den Platz nach unten zieht", erklärt von Dassel. Deswegen sei klar: "Jede Toilette ist besser als keine Toilette."