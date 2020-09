In einem Mülleimer zwischen zwei Sälen hat eine Reinigungskraft im Amtsgericht in Berlin-Tiergarten eine Waffe gefunden. Das bestätigte die Gerichtssprecherin und Richterin am Amtsgericht, Lisa Jani, rbb|24 am Freitag. Zuerst hatte die Berliner Morgenpost berichtet.

Es handele sich bei der Waffe, die in einem Karton gesteckt habe, um eine Softairwaffe, die keinem bestimmten Verfahren zugeordnet werden konnte und die der Polizei zur Spurenermittlung übergeben worden sei.

Lisa Jani sagte, die Sicherheit an den Strafgerichten würde nach dem Waffenfund hochgefahren. Außerdem versuche man derzeit zu klären, wie die Waffe ins Gerichtsgebäude in Moabit gelangt sei.