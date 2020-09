dpa/J. Quentin Audio: Inforadio | 02.09.2020 | Torsten Mandalka | Bild: dpa/J. Quentin

Kündigung trotzdem unwirksam - Ehemaliger Leiter darf Ballettschule nicht mehr führen

02.09.20 | 17:17 Uhr

Der ehemalige Leiter der Staatlichen Ballettschule hätte nicht gekündigt werden dürfen - das hat das Berliner Arbeitsgericht am Mittwoch entschieden. Aber: Er darf dort nicht weiterarbeiten. Und hätte eigentlich niemals eingestellt werden dürfen. Von Tina Friedrich und Torsten Mandalka

Der ehemalige Leiter der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Berlin, Ralf Stabel, darf in Berlin nicht länger als Schulleiter eingesetzt werden. Das hat das Berliner Arbeitsgericht am Mittwoch entschieden. Zur Begründung erklärte der Richter, Stabel hätte erwiesenermaßen nicht die Qualifikationen erfüllt, die laut Schulgesetz zur Leitung einer Schule zwingend notwendig seien. Dazu gehören gemäß Paragraf 71 Schulgesetz pädagogische Fähigkeiten ebenso wie Führungsqualitäten. Genau genommen hätte Stabel niemals von der Senatsbildungsverwaltung als Schulleiter angestellt werden dürfen, so der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In einer ersten Reaktion sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung: "Ralf Stabel wird nicht an die Schule zurückkehren. Dieses Ziel wollten wir mit der fristlosen Kündigung erreichen, und das hat das Gericht nun auch so gesehen." Der Richter regte einen Vergleich an.

Verantwortung für "Klima der Angst"

Vorerst muss Stabel jedoch weiter von der Senatsverwaltung für Bildung beschäftigt und bezahlt werden - wenn nicht als Leiter, dann eben in anderer Funktion. Denn die Kündigung, die die Bildungsverwaltung im Juni nach Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung ausgesprochen hatte, ist nach Ansicht des Arbeitsrichters unwirksam. Zum einen, weil die enge Frist für eine außerordentliche Kündigung nicht eingehalten worden sei, zum anderen, weil die Anwälte der Senatsverwaltung es versäumt hätten, Stabel konkrete Vergehen nachzuweisen.



Die Senatsschulverwaltung hatte die Kündigung damit begründet, dass Stabel als Schulleiter geduldet haben soll, dass die Ruhezeiten der Schüler zwischen abendlichen Ballettaufführungen und morgendlichem Schulunterricht nicht eingehalten worden seien. Dieser Argumentation folgte der Richter nicht. In der Verhandlung machte er jedoch klar, dass er sowohl der Schulleitung, als auch der Schulaufsicht ein hohes Maß an Verantwortung für das an der Schule entstandene "Klima der Angst" zuspricht. Dass es nun zu dieser seltsamen Situation - ein Schulleiter, der nicht mehr als Leiter beschäftigt, aber auch nicht gekündigt werden darf - kommt, liege daran, dass die Bildungsverwaltung bei seiner Einstellung 2007 das Schulgesetz nicht ausreichend beachtet habe.

Weitere arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen

Stabels Anwalt kündigte nach der Urteilsverkündung an, Schadenersatzforderungen zu prüfen. Wo Stabel künftig arbeiten wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Das Arbeitsgericht wird noch in dieser Woche eine weitere Kündigung gegen Ralf Stabel verhandeln, bei der es um die unverhältnismäßig hohen Ausgaben der Schule geht.



Ralf Stabel leitete von 2007 bis 2020 die SBB. Nachdem der rbb im Januar Vorwürfe der Kindeswohlgefährdung an der Schule öffentlich gemacht hatte, wurde Stabel zunächst freigestellt und im Juni gekündigt. Die Senatsverwaltung für Bildung setzte eine Expertenkommission und eine unabhängige Clearingstelle ein, um den Vorwürfen nachzugehen. In der kommenden Woche soll die Kommission ihre Vorschläge für eine Neugestaltung der Schule vorstellen. Auch für den ebenfalls gekündigten künstlerischen Leiter Gregor Seyffert steht in den nächsten Monaten eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung an.