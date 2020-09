Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Berlin und Brandenburg, die mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden, ist offenbar deutlich gestiegen.

Insgesamt gab es im Jahr 2018 in Brandenburg 529 Betroffene zwischen zehn und 19 Jahren. Das sei ein Anstieg von rund fünf Prozent gegenüber 2017, teilte die Krankenkasse DAK Gesundheit am Samstag mit, die sich auf aktuelle Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg bezieht. Die Zahlen aus dem Jahre 2019 liegen der Krankenkasse zufolge noch nicht vor. 204 Betroffene in Brandenburg waren Mädchen, 325 Jungen.

In Berlin landeten demnach 2018 insgesamt 323 Betroffene in der genannten Altersspanne wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. In 155 Fällen waren es Mädchen, bei Jungen wurden 168 Fälle registriert. Das sei ein Anstieg von rund 19 Prozent zum Vorjahr, wie es von der Krankenkasse weiter hieß.