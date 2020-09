Die Lebenserwartung von neugeborenen Babys in Berlin und Brandenburg ist erneut leicht gestiegen.



In Berlin könnte ein neugeborenes Mädchen im Schnitt rund 83,4 Jahre alt werden, ein neugeborener Junge etwa 78,6 Jahre, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein in Brandenburg neugeborenes Mädchen könnte 83,5 Jahre alt werden und ein neugeborener Junge 77,9. Diese Werte liegen ungefähr im Bundesschnitt.

Die höchste Lebenserwartung haben Mädchen (84,2 Jahre) und Jungen (79,8) in Baden-Württemberg. Am niedrigsten sind die Werte für Mädchen im Saarland (82,2) und für Jungen (76,4) in Sachsen-Anhalt.