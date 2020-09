Asien-Resiender Berlin Donnerstag, 10.09.2020 | 13:12 Uhr

Das war an Lächerlichkeit ja mal wieder kaum zu toppen. Sie bereiten sich Monate darauf vor und dann geht es los .. und nix geht los.



Wer in anderen Ländern schonmal an sowas teilgenommen hat, weiß auch, dass es ohne Apps usw. viel besser geht und auch so sein sollte. In Taiwan zum Beispiel bei den Air-Raid-Drills (falls China kommt), geht es klassisch über SMS. Das hat jeder, auch ein 15 Jahre altes Telefon. Und das auch sofort bei allen mit lautem Warnton. Zudem gibt es in Städten überall Lautsprecher, Durchsagen in Bahnhöfen usw. Da gehört zu einem Drill dann aber auch, dass man 30 Minuten überhaupt nicht aus darf - hier wohl unvorstellbar.