In Berlin und Brandenburg laufen seit Dienstagmorgen Durchsuchungsaktionen beim Abou-Chaker-Clan. Insgesamt werden 18 Objekte in Berlin, in Brandenburg und in der Schweiz durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Zunächst hatte darüber die "BZ" berichtet.



Die Berliner Objekte befinden sich laut Polizeisprecherin über die ganze Hauptstadt verteilt, einige davon befänden sich beispielsweise in Mitte und Charlottenburg. In Brandenburg läuft ein Polizeieinsatz unter anderem in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Rund 300 Beamte sind im Einsatz, darunter auch Einsatzkräfte vom Landeskriminalamt, von der Steuerfahndung und eine SEK-Einheit.



Zwischenfälle und Festnahmen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht: "Das verlief bislang alles unproblematisch."