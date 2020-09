Bild: dpa/Christoph Hardt

Bundesweiter Warntag - Wie Berlin und Brandenburg am Donnerstag den Ernstfall proben

07.09.20 | 14:27 Uhr

Egal ob Terroranschläge oder Naturkatastrophen: Droht Gefahr, soll die Bevölkerung so schnell wie möglich informiert werden. Dazu setzen Behörden auf diverse Warnmittel, von der Sirene bis zur App. Am Donnerstag soll erstmals alles deutschlandweit erprobt werden.

Im ganzen Land heulen am Donnerstag die Sirenen - zumindest dort, wo sie noch eingesetzt werden. Denn inzwischen gibt es eine Vielzahl von modernen Möglichkeiten, die Bevölkerung in Fällen wie Terroranschlägen oder Naturkatastrophen so schnell wie möglich zu warnen. Neben den altbekannten Sirenen, die zum Teil noch aus der Zeit es Zweiten Weltkriegs stammen, sind das beispielsweise Warn-Apps sowie Warnungen via Radio und Fernsehen oder auf digitalen Informationstafeln. Ein Überblick über den Warntag:

Was passiert am Donnerstag?

Um 11:00 Uhr findet ein bundesweiter Probealarm statt. Dabei sollen alle vorhandenen Warnmittel getestet werden. Dazu gehören zum Beispiel Warn-Apps, Nachrichten über Radio und Fernsehen, aber auch Sirenen. Um 11:20 Uhr folgt die Entwarnung. Bei Sirenen erfolgt die Warnung über einen einminütigen auf- und abschwellenden Heulton - die Entwarnung dann über einen einminütigen durchgehenden Heulton.

Warum ist der Warntag am 10. September?

Im größten Teil des Landes ist dann schon wieder Schule, so dass man davon ausgehen kann, möglichst viele Menschen zu erreichen. Der Warntag soll künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.

Welchen Sinn hat der Warntag?

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geht es vor allem darum, den Ernstfall mit der Bevölkerung einzuüben. "Es hat sich gezeigt, dass Menschen in Krisensituationen vor allem auf Bekanntes und bereits Erlerntes zurückgreifen", sagt BBK-Präsident Christoph Unger. Außerdem gebe es eine zunehmende Zahl von Naturkatastrophen, zum Beispiel die Hitzewellen von 2018 und 2019, Terroranschläge wie in Halle oder Hanau zuletzt oder Pandemien wie aktuell Corona. Diese Ereignisse hätten gezeigt, dass ein Warnsystem wichtig sei. Ähnlich äußerte sich auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU): „Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen. In Brandenburg können zum Beispiel bei schweren Hochwassern oder großen Waldbränden im schlimmsten Fall nur wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden. Der Warntag trägt hoffentlich dazu bei, dass die Menschen sich intensiver mit dem Thema Warnung auseinandersetzen. Das kann Leben retten." Auch Berlin möchte seine Bürger für das Thema sensibilisieren.

Werden überall Sirenen heulen?

Es werden viele Sirenen heulen, aber welche Warnmittel jeweils genau zum Einsatz kommen, entscheiden die örtlichen Behörden. Während Brandenburg dabei auch auf Sirenen setzt, stehen in Berlin Warnungen per App und Rundfunk im Vordergrund. In der Hauptstadt gibt es aktuell keine Sirenen.

Warum sind Sirenen heute immer noch nötig?

Sirenen gelten vor allem nachts als zuverlässiges Warnmittel. Ihr Heulton holt die Menschen aus dem Schlaf, wenn Fernseher, Radio und Handy ausgeschaltet sind. Das System hat aber auch Schwächen: Sirenen können nur signalisieren, dass Gefahr im Verzug ist - aber nicht welche. Über Lautsprecherfahrzeuge kann man die Bevölkerung viel konkreter warnen. Und über die Warn-App "Nina" - die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes - kommt die Warnung sogar direkt auf das Handy. Berlin empfiehlt außerdem die Warn-App "Katwarn".

Wie funktionieren die Warn-Apps?

"Nina" wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn entwickelt und ist mit dem sogenannten Modularen Warnsystem verknüpft. Das ist das satellitengestützte Warnsystem des Bundes, das Warnungen des BBK und lokale Warnungen der Leitstellen verbreitet. "Nina" empfängt aber auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserwarnungen. "Katwarn" ist laut dem Berliner Senat ein "ergänzendes Warnsystem". Entwickelt wurde die App vom Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Sie soll beispielsweise bei Bränden, Unwettern oder plötzlichen Gefahren per SMS, E-Mail oder Smartphone-App warnen und Verhaltensempfehlungen übermitteln. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr sind die Warnungen ortsgenau auf die gefährdeten Postleitzahlenbereiche abgestimmt.