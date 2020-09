In Berlin und Brandenburg haben im ersten Halbjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Paare geheiratet als noch im Vorjahreszeitraum. In Berlin sank die Zahl der Hochzeiten zwischen Januar und Juni um mehr als 900 auf 5.147, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

In Brandenburg fanden demnach im ersten Halbjahr mehr als 800 Hochzeiten weniger statt als in den ersten sechs Monaten 2019, hier gaben sich von Januar bis Juni rund 5.000 Paare das Ja-Wort.

Mitte März hatten Berlin und Brandenburg strenge Auflagen verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Viele Standesämter schlossen vorübergehend ganz, andere schränkten ihre Dienste ein.