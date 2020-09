Bild: Kay Nietfeld/dpa

Kühle und Regen in Berlin und Brandenburg - Nun geht's ans Lange-Briefe-Schreiben

22.09.20 | 16:20 Uhr

Mit seinem "Herbsttag"-Gedicht bringt der Dichter Rainer Maria Rilke die Wetterlage in Berlin und Brandenburg auf den Punkt: "Der Sommer war sehr groß", heißt es da, nun sei es Zeit. Zeit für Kühle, Regen - und drinnen herumpuzzeln.



Schluss mit Sonnenbädern, Biergartenbesuch und Herumflanieren: Wer bisher - frei nach Rainer Maria Rilke - durch das anhaltende Sommerwetter nicht dazu kam, lange Briefe (heute vermutlich eher Mails) zu schreiben oder ausführlich zu lesen, kann sich darauf einstellen, am kommenden Wochenende dafür Zeit zu finden: Denn ab Freitag geht es in Berlin und Brandenburg quasi über Nacht steil bergab mit den Temperaturen - und der von der Natur langersehnte Regen stellt sich endlich ein. "Es gibt viel Aktion in der Wetterküche", sagte ein Sprecher der Meteogroup rbb|24 am Dienstag. Es seien in den kommenden Tagen viele Tiefs in der Region unterwegs.

Es kommen Valentina und Wicca

Während Hoch Manfred am Donnerstag für Sonne und sommerliche Temperaturen bis zu 24 Grad sorgt, werden für Freitag nur noch maximal überschaubare 16 Grad erwartet. Hinzu kommt schauerartiger und teils anhaltender Regen. Dafür sorgen in Personalunion die Tiefs Valentina und Wicca, die mit kalter und feuchter von Großbritannien heranziehen. Und genau so soll es auch am ganzen Wochenende in der Region Berlin-Brandenburg bleiben: verhältnismäßig windig, nass und mit Höchsttemperaturen von zwölf Grad. "Die fühlen sich nach den vergangenen warmen Wochen jetzt natürlich besonders frisch an", sagt der Meteorologe.

Es bleibt die Hoffnung auf den goldenen Oktober

Wie sich das Wetter dann in der kommenden Woche entwickelt, ist durch die vielen Tiefs bisher noch ungewiss. Dass sich ein Hochdruckgebiet ausbilde, sei aber "sehr unwahrscheinlich". Dennoch: Auch wenn derart hohe Temperaturen wie dieser Tage eher nicht mehr kommen - es bleibt die Hoffnung auf einen goldenen Oktober.

"Herbsttag" von Rainer Maria Rilke Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.



Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den schweren Wein.



Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Sendung: Inforadio, 22.09.2020, 14 Uhr