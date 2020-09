Ausbeutung von Bauarbeitern in Berlin

Weil eine fünfköpfige Gruppe rumänische Bauarbeiter menschenunwürdig untergebracht und ausbeuterisch auf mehreren Baustellen eingesetzt hat, haben Ermittler und Ermittlerinnen des Landeskriminalamts am Dienstag in Berlin fünf Wohnungen und zwei Firmen durchsucht. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, wird gegen die fünf Männer im Alter von 25 bis 62 Jahren wegen "Verdachts des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung" ermittelt.

Mehr als 50 Polizeibeamte waren bei den Durchsuchungen in Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick im Einsatz. Dabei wurden laut Polizei umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter eine versteckte scharfe Schusswaffe. Die Ermittlungen dauern an.