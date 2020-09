Bild: www.imago-images.de/Rolf Zšllner

"Homosexuellen-Paragraf" - Kirche rehabilitiert Pfarrer nach 77 Jahren

01.09.20 | 06:31 Uhr

1942 wird der Pfarrer Friedrich Klein der Berliner Immanuel-Gemeinde entlassen. Der Vorwurf: "Homosexuelle Vergehen" nach Paragraf 175 Strafgesetzbuch. Klein wird 77 Jahre später rehabilitiert, ein einmaliges Ereignis. Von Holger Schnell

Am 26. Februar 1943 schreibt das Evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg an Friedrich Klein, Pfarrer an der Immanuelkirche in Berlin-Prenzlauer Berg: "Durch Feldurteil des Reichskriegsgerichts vom 27. November 1942 [...] sind Sie wegen Verführung eines Mannes unter 21 Jahren zur Unzucht zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. [...] Sie haben damit auch den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und auf Versorgung, sowie die Befugnis, die Amtsbezeichnung zu führen, und die Rechte des geistlichen Standes verloren." Ein Pfarrer wird wegen des "Homosexuellen-Paragrafen" §175 verurteilt und danach von seiner Kirche rausgeschmissen. Unehrenhaft, unter Verlust aller finanziellen und sonstigen Ansprüche. Ein Unrecht, das jetzt, 77 Jahre später, Wiedergutmachung erfahren soll.

Landesbischof Stäblein spricht Bußwort

Am 1. September wird die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz Pfarrer Klein in einem feierlichen Gottesdienst rehabilitieren - an seiner früheren Wirkungsstätte. Landesbischof Christian Stäblein wird persönlich ein Bußwort sprechen und den Entehrten posthum wieder in seine alten Rechte einsetzen - ein einmaliger Vorgang. Lange hat es gedauert und viele Widerstände mussten überwunden werden, bis es zu diesem historischen Ereignis kommen konnte.

Weitere Infos Gottesdienst Immanuelkirche Der Gottesdienst zur Rehabilitierung von Friedrich Klein beginnt am 1. September um 19:30 Uhr in der Immanuelkirche (Immanuelkirchstraße 1, 10405 Berlin). Er wird auch live im Internet gestreamt.

Friedrich Klein – Pfarrer in schwierigen Zeiten

2018 feierte die Immanuelkirche ihr 125-jähriges Jubiläum. Bei den Recherchen stieß man auf das Schicksal von Friedrich Klein, der ab 1935 Pfarrer in der Gemeinde war. Klein war seit 1933 Mitglied der NSDAP und galt als Vertreter der sogenannten "Deutschen Christen", die völkisches Denken und das Führerprinzip in der evangelischen Kirche durchsetzen wollten. Bei seinem Amtsantritt war die Kirche mit Hakenkreuzfahnen geschmückt. Später änderte sich jedoch seine politische Haltung. So unterstützte Klein seinen Amtsbruder Johannes Schwartzkopff, einen entschiedenen Vertreter der oppositionellen "Bekennenden Kirche".

Anklage wegen Homosexualität

Im Juni 1941 wurde Pfarrer Klein zum Militärdienst eingezogen. Weil er mehrere Fremdsprachen beherrschte, kam er zu einer Spionageeinheit der Luftwaffe in Potsdam. Im November desselben Jahres lernte Klein in der S-Bahn den damals 19-jährigen Offiziersanwärter Karl-Heinz Scheuermann kennen. Die beiden trafen sich mehrmals und zogen gemeinsam durch das Berliner Nachtleben. Mehrfach übernachtete Scheuermann in Kleins Wohnung. Als seine Kameraden Verdacht schöpften und Scheuermann anzeigten, behauptete dieser, Sex mit Klein gehabt zu haben - vielleicht auch, um einer schwerer wiegenden Anklage wegen Spionage zu entgehen. Klein bestritt alle Vorwürfe. In einem ersten Verfahren wurde Scheuermann verurteilt, Klein jedoch wurde freigesprochen.



Im September 1942 verfügte der Reichsminister der Luftfahrt, Hermann Göring, die Aufhebung des Freispruchs gegen Friedrich Klein. Ob Göring über seine Zuständigkeit als Oberbefehlshaber der Luftwaffe hinaus auch ein persönliches Interesse an dem Fall hatte, ist umstritten. In einem zweiten Verfahren vor dem Reichskriegsgericht wurde Klein schließlich zu drei Jahren Haft verurteilt. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten kam er in ein Strafbataillon an die Ostfront. Ein Feldpostbrief vom August 1944 ist Kleins letztes Lebenszeichen, danach verliert sich seine Spur. Spekulationen, er sei bei der Belagerung Leningrads gestorben, stellten sich als falsch heraus.

"Homosexuellen-Paragraf" §175 StGB wird gestrichen

1975 wurde Friedrich Klein vom Amtsgericht Homburg/Saar offiziell für tot erklärt. Danach geriet sein Fall in Vergessenheit. Dass er jetzt, fast 80 Jahre nach seinem Rauswurf, auch von seiner Kirche rehabilitiert wird, ist vor allem dem Engagement kirchlicher Aktivist*innengruppen wie dem Gesprächskreis Homosexualität zu verdanken. 1994 wurde der Paragraf §175 im wiedervereinigten Deutschland endgültig gestrichen. 2002 dann beschloss der Bundestag eine Ergänzung zum Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile, womit auch Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen für nichtig erklärt wurden.

In der evangelisch Kirche jedoch gab und gibt es bis heute Widerstände, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Immerhin: Mit der Rehabilitierung Friedrich Kleins setzt die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) ein unmissverständliches Zeichen, das auch wegweisend für die weitere Aufarbeitung des Themas werden dürfte.



Für Bischof Stäblein sei dies eine Herzensangelegenheit: "Mit dem Gottesdienst wollen wir deutlich machen, dass vielen Menschen – auch im Namen der Kirche – schweres Unrecht widerfahren ist. Für diese Schuld stehen wir heute ein."

Sendung: Abendschau, 01.09.2020, 19.30 Uhr