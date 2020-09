Die Berliner Feuerwehr soll als erste in Deutschland E-Fahrzeuge bei Einsätzen testen. Sowohl der Motor als auch die Löschtechnik sollen in den Wagen elektrisch betrieben werden. Ganz auf den Verbrennungsmotor verzichtet wird aber noch nicht.

Die Berliner Feuerwehr testet als erste Feuerwehr in Deutschland ein Lösch- und Einsatzfahrzeug, das vor allem mit einem Elektromotor unterwegs ist. Offiziell heißt dieses: elektrobetriebenes Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug (kurz: eLHF).

Am 28. September wird es der Feuerwehr übergeben und der Öffentlichkeit vorgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr am Montag. Mit dabei sind unter anderem Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne).

Bei einem positiven Ergebnis des Tests, der in drei Feuerwachen im Stadtzentrum stattfindet, will die Feuerwehr in Zukunft versuchen, ganz auf umweltfreundlichere und leisere Elektromotoren zu setzen. Die bis zu 14 Tonnen schweren Fahrzeuge rücken in Berlin jährlich zu rund 30.000 Einsätzen aus. Bislang haben sie alle einen Dieselmotor.