Drohschreiben "NSU 2.0" - Daten von Jan Böhmermann aus Berliner Polizeicomputer abgerufen

17.09.20 | 18:55 Uhr

Schon mehrfach haben Politiker und Prominente rechtsextremistische Drohschreiben erhalten, nachdem zuvor von Polizeicomputern ihre persönlichen Daten entwendet worden waren. Jetzt trifft es offenbar auch Jan Böhmermann. Die Spur führt nach Berlin.



Aus einem Berliner Polizeicomputer sind illegal Daten des Satirikers Jan Böhmermann abgerufen worden. Das berichtet die Frankfurter Rundschau in ihrem Online-Portal am Donnerstagabend.



Demnach wurden die persönlichen Daten in einem Drohschreiben benutzt, das mit NSU 2.0 unterschrieben wurde. Die Abfrage in Berlin sei nur wenige Tage, bevor das Schreiben versendet wurde, erfolgt. Darin habe die private Adresse des ZDF-Moderators gestanden.

Mail wurde am 1. August versandt

Laut Frankfurter Rundschau bestätigte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) im Hessischen Landtag, dass Daten Böhmermanns abgefragt wurden. Sie machte aber keine weiteren Angaben. Der Vorgang sei Teil der Ermittlungen im Zusammenhang mit rechtsextremen Drohschreiben.

Der Frankfurter Rundschau liegt jedoch ein Drohschreiben von "NSU 2.0" vor, in dem Böhmermanns Adresse verwendet worden sei. Es sei am 1. August per Mail versandt worden, also wenige Tage nach der Abfrage. Das Schreiben sei aber nicht an Böhmermann, sondern an andere Adressaten gegangen, schreibt die Onlineausgabe der Zeitung.

Weitere Spuren führen nach Berlin

Bereits Anfang September war bekannt geworden, dass Sonderermittler aus Hessen in Neukölln und Spandau zwei Berliner Polizeibeamte vernommen hatten. Diese sollen aus der Polizeidatenbank private Daten der Kabarettistin Idil Baydar und der "taz"-Kolumnistin Hengameh Yaghoobifarah abgefragt haben. Beide Frauen erhielten kurz darauf Drohschreiben, in denen sie beleidigt und mit dem Tode bedroht wurden. Auch diese Schreiben waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet.



Die Beamten sollen ohne dienstlichen Grund die persönlichen Daten der Kabarettistin und der Kolumnistin abgefragt haben, heißt es in den Berichten. Eine Abfrage von Baydar gelte als besonders auffällig; sie sei am 5. März 2019 erfolgt, zeitgleich mit einer derartigen Abfrage auch in Hessen, in einem Polizeirevier in Wiesbaden.

Schon zahlreiche NSU-Drohmails verschickt

Die abgefragten Daten hätten allerdings nicht allzu viele private Informationen über die Künstlerin Baydar erhalten, heißt es von Seiten der Ermittler. Es sei nur eine sehr oberflächliche Abfrage erfolgt. Etwa seien keine Namen von Familienangehörigen abgefragt worden - die aber standen in einer anonymen Droh-SMS, die Baydar nur wenigen Tage später erhalten hatte.



Seit mindestens zwei Jahren kommt es immer wieder zu rechtsextremen Todesdrohungen per E-Mail, vorrangig gegen Politikerinnen und Journalistinnen, sowie Bombendrohungen an Rathäuser und Gerichte im gesamten Bundesgebiet. Die Verfasser unterschreiben die E-Mails unter anderem mit "NSU 2.0", "NationalSozialistischeOffensive" und "Staatsstreichorchester".