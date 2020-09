Ein unbekannter Gegenstand aus Rohren und Drähten auf einer Parkbank in Berlin-Friedrichshain hat am späten Montagabend einen rund dreistündigen Polizeieinsatz ausgelöst.



Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen rbb|24 bestätigte, kam der Sprengmittelbeseitigungsdienst zum Fundort in der Pettenkoferstraße. Die Stelle liegt nahe der S-Bahn-Gleise auf etwa halber Strecke zwischen Storkower Straße und Frankfurter Allee. Passanten hatten die Polizei alarmiert.

Sprengstoffexperten sperrten das Gebiet ab. Sie setzten einen Roboter ein, der den Gegenstand barg und abtransportierte. Niemand wurde verletzt.

Um was es sich bei dem Ding handelte, konnte der Polizeisprecher am Dienstagmorgen noch nicht sagen. Der Gegenstand werde nun untersucht, hieß es.