Ein in einer Tiefgarageneinfahrt schlafender Mann ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag in der Kopernikusstraße in Berlin-Friedrichshain von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden.

Eine 55-jährige Frau habe den Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand überrollt und "meterweit" mitgeschleift, hieß es weiter. Die Frau habe sich anschließend von ihrem Fahrzeug entfernt. Ein Zeuge, der jedoch nicht in die verschlossene Tiefgarage gelangen konnte, habe die Bewohner des zur Tiefgarage zugehörigen Hauses informiert, die ihm den Zugang ermöglichten.