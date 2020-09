Wedding065 Wedding Samstag, 05.09.2020 | 10:25 Uhr

Also ich habe mir das vor Ort angeschaut und muss sagen, gut gedacht aber schlecht gemacht...

Den Fußgängern bleibt weiterhin "nur "der Fußweg und ein wenig Sitzgelegenheit am Straßenrand...Da werden aber im November/Dezember kaum noch Menschen sitzen und verweilen....Ansonsten ist es eine in meinen Augen zu überdimmensionierte Radstraße geworden...

Dann gehe ich lieber zum verweilen weiterhin auf den Gendarmenmarkt...Ich finde es ja per se nicht schlecht neue Konzepte zu entwickeln, aber das ist für mich kein Konzept, sondern erneut eher Klientelpolitik ohne wirklichen Mehrwert...Die erfolgreichen Einkaufsstraßen in Berlin sind der Kudamm und die Schloßstraße, nicht die Wilmersdorferstr. und nicht die Altstadt Spandau..

Es kann also nicht nur am Auto liegen...

Aber ich lasse mich in den nächsten Monaten auch gerne noch überzeugen...