Prozessbeginn in Berlin

Vor dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin hat am Donnerstag der Prozess gegen mehrere Männer begonnen, denen Versicherungsbetrug vorgeworfen wird. Die 45- bis 56-Jährigen werden mit mehreren Verkehrsunfällen in Verbindung gebracht, bei denen Taxis beteiligt waren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die Unfälle absichtlich verursacht zu haben und anschließend durch überhöhte Abrechnungen Haftpflichtversicherungen betrogen zu haben.