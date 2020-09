RaBe Berlin Dienstag, 15.09.2020 | 12:44 Uhr

Für das Opfer ganz schlimm und traumatisierend, aber sicher kein Grund, Berlin als das gefährliche Pfalster zu sehen, wie es hier z.T. suggeriert wird.



Ich gehe davon aus, daß bei Herrn Rißmann in Zehdenick derartige Angriffe, insbesondere in der U-Bahn, deutlich seltener sind aber in Berlin leben auch ca. 3.800.000 Menschen, in Zehdenick ca. 14.000. Ein solcher Fall in Berlin entspricht daher ca. 271 solchen Fällen in Zehdenick - nur um die Dimension etwas gerade zu rücken.



Etwas schade ist es nur, daß die Polizei, wenn Sie den Täter jetzt nicht ermitteln kann, die Biulder aus den Überwachungskameras dann zeitnah im nächsten Sommer veröffentlichen wird, so daß das dann u.U. auch nicht mehr sehr zielführend ist. Liegt vermutlich aber nicht unbedingt an der Polizei sondern am Datenschutz und den zuständigen Gerichten.