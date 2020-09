Das Strafurteil zum Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum ist in einem Fall rechtskräftig und kann vollstreckt werden. Ein 23-Jähriger hat seine Revision gegen den Schuldspruch und die Verurteilung wegen Diebstahls zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten zurückgenommen, teilte das Landgericht Berlin am Dienstag mit.



Die beiden übrigen verurteilten Männer im Alter von jeweils 22 Jahren hätten ihre Rechtsmittel aufrechterhalten, so dass der Bundesgerichtshof entscheiden muss, ob das Urteil Bestand hat.