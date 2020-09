dpa/M. Becker Bild: Audio: Inforadio | 2.09.2020 | Interview mit Timo Herzberg

Debatte im Abgeordnetenhaus - Bausenator Scheel verteidigt Vereinbarung mit Signa-Konzern

02.09.20 | 17:39 Uhr

In der Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus erklärt der neue Bausenator Scheel die zugesicherte Unterstützung für den Karstadt-Eigner. Mehr noch: Er verteidigt den umstrittenen "Letter of Intent". Dafür bekommt er Gegenwind.

Der Berliner Bausenator Sebastian Scheel (Linke) hat die umstrittene Absichtserklärung des Berliner Senats zu den Bauvorhaben des österreichischen Immobilienkonzerns Signa verteidigt. Scheel äußerte sich am Mittwoch vor dem Stadtentwicklungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Scheel: Sofortiges Handel sei nötig gewesen

Die drohende Schließung mehrerer Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) in Berlin habe sofortiges politisches Handeln notwendig gemacht, sagte Scheel. "Es ist für den Senat wichtig gewesen, die Beschäftigten in den Warenhäusern vor Entlassung zu schützen und die Standorte zu erhalten." Anfang August hatte der Berliner Senat eine Vereinbarung mit Galeria Karstadt Kaufhof zum Erhalt mehrerer Warenhäuser getroffen. GKK hatte eingewilligt, satt sechs vorerst nur zwei seiner elf Berliner Warenhäuser zu schließen.

Kritik an "schlechtem Deal"

In seiner Absichtserklärung sicherte der Senat zu, große Bauvorhaben des Unternehmens mit seinem Mutterkonzern Signa in Berlin zu unterstützen. Daran hatte es auch aus dem Kreis der rot-rot-grünen Koalition deutliche Kritik gegeben - von einem "schlechten Deal" war die Rede. Bei den Signa-Vorhaben geht es vor allem um drei Bauprojekte am Kurfürstendamm, am Alexanderplatz und am Hermannplatz. Viele Details sind noch offen. Warenhäuser seien auch für mittelständische Unternehmen der näheren Umgebung wichtig, sagte Scheel. "Wenn diese Ankerpunkte wegfallen, dann ist zu befürchten, dass auch die Einnahmen im Umfeld der Warenhäuser verloren gehen könnten. Das ist ein Thema, das Politik nicht kalt lassen kann", so der Senator.

Warenhäuser als Teil der DNA

Im Zusammenhang mit dieser Diskussion müsse man abgleichen, ob die Interessen der öffentlichen Hand vielleicht teilweise mit denen der Eigentümer dieser Standorte übereinzubringen seien, sagte Scheel. "Vor diesem Hintergrund bitte ich auch die Absichtserklärung zu verstehen, die der Senat abgeschlossen hat, dass es hier nicht darum ging, einseitig Interessen von Investoren zu übernehmen." Erika Ritter von der Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg wies ebenfalls auf die Bedeutung der Warenhäuser für die Kieze hin. Wo sie schließen müssten, sei das auch schlecht für den übrigen Handel. Nils Busch-Petersen, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), sagte, die Warenhäuser seien Teil der DNA des Handels in Berlin. Sie seien die natürlichen Nachbarn für Mittelstand und Fachhandel. Soweit bestand Einigkeit.

Hikel will Attraktivität steigern

Vor allem mit Blick auf das Signa-Bauprojekt am Hermannplatz an der Grenze von Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln gehen die Ansichten aber auseinander. Dass dort etwas passieren muss, sehen viele so, auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), der im Ausschuss darauf hinwies, es gebe schon lange Handlungsbedarf. Hikel kann auch der Idee eines Neubaus am Hermannplatz viel abgewinnen, um dessen Attraktivität zu steigern. "Wenn wir nichts ändern an der Stelle, dann sehen wir vom Karstadt und vom Hermannplatz nicht mehr viel außer weitere Zeichen von Verwahrlosung des öffentlichen Raums."

Schmidt: "Man setzt hier auf einen Mythos"

Florian Schmidt, grüner Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, gehört zu den Skeptikern der Signa-Pläne, am Karstadt-Standort in Anlehnung an das historische Vorbild vom Ende der 1920er Jahre neu zu bauen. "Man setzt hier auf einen Mythos", kritisierte er. Das Aufsetzen auf die Architektur von damals sei heute nicht mehr angemessen. Von Bürgerbeteiligung sei nichts zu sehen. "Es ist ja schon eine Sache auf dem Tisch, die man durchsetzen will." Dahinter stecke eine immobilienwirtschaftliche Strategie. "Man verdichtet, man bringt teure Mieten an den Start", warnte Schmidt, der befürchtet, dass am Hermannplatz "ein Sozialraum umgekrempelt wird". Der Grüne fordert, die Diskussion darüber müsse "ein ergebnisoffener Prozess" sein. Für Mittwochabend ist eine Kundgebung gegen die Neubaupläne am Hermannplatz angekündigt. Mieter- und Stadtteilinitiativen mobilisieren gegen das Signa-Projekt.

