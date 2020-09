Rose Berlin Donnerstag, 24.09.2020 | 14:14 Uhr

Hier verstehe ich die Verkehrsverwaltung nicht, insbesondere die Senatorin. Bei Pop Up Radwegen ist sie schnell dabei und verstößt bzw. setzt sich über Gesetze hinweg. Aber bei illegalen Autorennen, die sich dramatisch häufen mit schwerwiegenden Unfällen, wobei den Fahrern nie etwas passiert, sondern nur unbeteiligten, ist die Verwaltung im Duckmodus. Nicht mal der Regierende Bürgermeister sagt was. Nur bei einem Anfall am Steuer in der Invalidenstr., was kein Autorennen war, sind sehr schnell Tempo 30 Schilder aufgestellt. Was purer Aktionismus ist. Und solche Unfälle nicht verhindern hilft. Selbst , wenn ein Auto mit 30 km/h auf einen Menschen trifft, ist dieser meist tödlich verletzt. Am Ku’damm wird jetzt wahrscheinlich erstmal Jahre um ein Konzept gesprochen. Kurz nach dem letzten Autorennen wurde dort in den ersten zwei Tagen danach schnell ein Blitzer aufgestellt und weg ist er wieder. Hat wahrscheinlich nicht genug Einnahmen auf dem Ku’damm gebracht. Warum macht Berlin mit anderen Ländern gemeinsam einen Vorschlag zum Stufenführerschein und dass man Mietwagen erst ab 25 mieten darf z.b.