In Berlin-Mitte ist auf einen schlafenden Obdachlosen eingestochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 39-Jährige dabei schwer verletzt.



Nach ersten Ermittlungen soll ein 38 Jahre alter Mann gegen 2:50 Uhr mehrfach mit einem Messer auf den Obdachlosen eingestochen haben, der am Eingang zum Geschichtspark an der Invalidenstraße geschlafen hatte. Ein Passant habe den Schwerverletzten bemerkt und Rettungskräfte alarmiert. Der Obdachlose wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen.



Polizisten hätten den Tatverdächtigen im Nahbereich aufgegriffen, hieß es. Später habe sich herausgestellt, dass der 38-Jährige zuvor am Hauptbahnhof auf einen weiteren Mann eingeschlagen und getreten hatte und randalierte.