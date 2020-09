Bergmannstraße in Kreuzberg soll Fußgängerzone werden

Die Parklets sind weg, die grünen Punkte und Findlinge wieder entfernt. Der Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will den Verkehr im Bergmannkiez künftig anders beruhigen. Auf 500 Metern soll die Bergmannstraße für Autos und Motorräder gesperrt werden.

Das Bezirksamt in Friedrichshain-Kreuzberg will einen 500 Meter langen Abschnitt der Bergmannstraße zur Fußgängerzone umgestalten. Zwischen Nostitzstraße und Schleiermacherstraße soll sie für Autos komplett gesperrt werden, wie das Bezirksamt am Dienstag mitteilte.

Für Radfahrer soll ein breiter, zweispuriger Radweg entstehen, Geschäfte und Restaurants dürfen nach den Plänen der Verwaltung nur noch zwischen 6 und 11 Uhr beliefert werden. Zusätzlich sollen in den umliegenden Straßen Tempo-20-Zonen und Einbahnstraßen zu einer Verkehrsberuhigung im gesamten Kiez beitragen.

In einem Modellversuch ist derzeit bereits ein Abschnitt der Friedrichstraße in Mitte bis Ende Januar 2021 für Autos gesperrt. Dort ist die Begründung, dass mehr Kunden in die Läden gelockt werden sollen.