Die Amtsanwaltschaft Berlin hält dagegen wenig von Blitzergeräten am Kudamm. Bitzer an den Raserstrecken wirkten nur punktuell, sagte der Leiter der zuständige Spezialabteilung bei der Anwaltschaft, Andreas Winkelmann, bereits am Dienstag im Inforadio. Darauf würden sich die Teilnehmer illegaler Autorennen einstellen. Winkelmann betonte zudem, nach dem verheerenden Unfall durch ein illegales Rennen im Jahr 2016 mit einem Todesopfer seien die Polizeikontrollen am Kudamm deutlich erhöht worden. Im Oktober 2017 wurde ein neuer Straftatbestand für Autorennen geschaffen. Danach seien durch Kontrollen rund 1.500 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



Sinnvoller als Blitzer wären Stufenführerscheine, die eingeführt werden sollten, so der Verkehrsanwalt. Damit dürften erst erfahrene Autofahrer hochmotorisierte Fahrzeuge führen, so Winkelmann. Mit einem Stufenführerschein könnte bis zu einer bestimmten Altersgrenze die maximal erlaubte PS-Zahl auf 100 reduziert werden. Auch die Abgabe von Mietwagen an junge Autofahrer könnte an ein Null-Punkte-Konto in Flensburg oder ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis geknüpft werden, so Winkelmann.