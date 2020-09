Lena Berlin Dienstag, 01.09.2020 | 07:29 Uhr

Weil niemand zu Tode gekommen ist, wird es wohl auch keine Haftstrafen geben. Das heißt: Es gibt keinerlei Abschreckungseffekt, weder für die Täter noch gegenüber potentiellen Nachahmern. Die Gesetzesverschärfung nach dem Rennen im Februar 2016 war ein Anfang, reicht aber bei weitem nicht aus um das Problem einzudämmen. Die Politik denkt immer noch viel zu idealistisch, glaubt und appelliert an die Vernunft und Lernfähigkeit der Menschen. In bestimmten Menschen ist aber diese Vernunft schlichtweg nicht angelegt. Die Gesetzgebung sollte das berücksichtigen. Es braucht drakonische Strafen, auch bei Ersttätern, auch bei unter 21-jährigen. Es braucht Strafen, unter denen die Täter wirklich leiden müssen. Es braucht Strafen, die unmissverständliche Signalwirkung haben. Alles andere ist Schönwetterpolitik die sich in grenzenloser Naivität am deutschen Idealismus orientiert. Es braucht Härte. Kein Verständnis, keine Nachsicht, keinen Täterschutz vor Opferschutz. Härte.