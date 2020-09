Mehr als 20 Menschen campieren momentan an einem Uferstück des Landwehrkanals, nahe des sogenannten Dreiländerecks an der Grenze von Friedrichshain, Kreuzberg und Treptow. Viele von ihnen haben aufgelesene Möbel aufgestellt: Hinter einem Absperrungsgeländer am Wasser stehen ein alter gepolsterter Stuhl, ein Grill, ein Fahrrad. "Wir schlafen hier zu dritt, manchmal zu viert", sagt Kader, ein Obdachloser aus Burkina Faso auf Englisch, als er das Innere seines selbstgebauten Zelts zeigt. Er campiere seit vier Monaten an dieser Stelle. "Dieser Platz hier ist scheiße. Ich mag dieses Leben nicht", sagt er. Je öfter Menschen draußen schliefen, umso gestresster seien sie.

Zelten ist im öffentlichen Raum, damit auch in Berliner Grünanlagen, verboten. Es sei alles erlaubt, was die Natur und Pflanzen nicht beeinträchtige, sagt die Sprecherin der Bezirksverwaltung Friedrichshain-Kreuzberg, Sara Lühmann, rbb|24. "Das heißt, ich kann mich da aufhalten. Was aber nicht erlaubt ist, ist die Verschmutzung und das Aufstellen oder Aufbauen", sagt Lühmann.



Deshalb hatte die Bezirksverwaltung Kader und die anderen Zeltbewohner aufgefordert, alles abzubauen. An seinem Zelt und an einem weiteren hing eine schriftliche Aufforderung: Kämen die Bewohner ihr nicht bis zum 14. September nach, werde das Straßen- und Grünflächenamt sie entsorgen, hieß es.