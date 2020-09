Polizei gibt Entwarnung an Schule in Berlin-Lankwitz

Die Berliner Polizei hat keine Gefahr an einer Schule im Süden der Stadt festgestellt, nachdem dort ein Amok-Alarm ausgelöst worden war. Nun werde geprüft, ob ein Fehlalarm der Auslöser war oder ein schlechter Scherz.

Nach einem Amok-Alarm an einer Schule im Süden Berlins hat die Polizei Entwarnung gegeben. Am Mittwochnachmittag teilte sie mit, dass die Begehung der Bröndby-Schule im Ortsteil Lankwitz abgeschlossen sei und keine Gefahr habe festgestellt werden können. "Wir ermitteln nun, ob es sich um eine Fehlauslösung oder einen Missbrauch des Alarms handelte", teilte die Polizei bei Twitter mit.

Technischer Fehler führte offenbar zu Alarm an Schule

Während des Einsatzes hatte die Polizei eindringlich an alle, die sich in dem Gebäude aufgehalten hatten, appelliert, keine Bilder zur Situation über soziale Medien zu teilen. "Verzichtet bitte auf das Verbreiten von Fotos auf Insta, Snapchat, TikTok etc. aus eurer Schule. Danke!"

Während des Einsatzes waren einige Straßen rund um die Bröndby-Oberschule gesperrt, die Buslinie M82 wurde zwischenzeitlich umgeleitet.



