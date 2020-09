Bei der Stiftung hoffe man auf einen Baubeginn in zwei Jahren und "mit viel Glück" auf die Eröffnung des Geländes im Jahr 2025, sagte Elke-Vera Kotowski von der Mendelssohn-Stiftung rbb|24 am Dienstag. Das Gelände sei von einer Bahntochter erworben worden und nun würden, bevor man den Bauantrag stellen könne, die Erstellung der notwendigen Gutachten starten.

Der Campus solle an die mehr als 50.000 Berliner Jüdinnen und Juden erinnern, die ab Herbst 1941 von Gleis 17 in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert wurden, hieß es.

Angrenzend an das Mahnmal "Gleis 17" am Berliner S-Bahnhof Grunewald will die Moses-Mendelssohn-Stiftung einen sogenannten Gedenk-Campus errichten. Nach eigenen Angaben sollen dort eine Kombination von Erinnerungsstätte, Forschungseinrichtung sowie 150 möbilierte Apartments für Studierende entstehen.

Von der Stiftung hieß es, fest stehe schon, dass die entstehenden Studierenden-Apartments nach Persönlichkeiten benannt würden, die im deutsch-jüdischen Kontext von Bedeutung sind. Der Campus selbst wird nach der Kinderbuchautorin Else Ury (1877-1943) benannt, Verfasserin der Kinderbuchreihe "Nesthäkchen". Ury wurde im Alter von 65 Jahren von Berlin aus in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort am 13. Januar 1943 ermordet.

In einem der drei geplanten Gebäude will die Stiftung eine Dauerausstellung zu den historischen Hintergründen des "Mahnmals Gleis 17" entwickeln. Hier soll auch eine Datenbank entstehen, die alle Informationen der von Gleis 17 sowie den übrigen Berliner Bahnhöfen Deportierten in Erinnerung ruft. Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.