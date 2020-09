Selbstundstaendig Berlin Freitag, 04.09.2020 | 11:51 Uhr

Städte sind organisch gewachsene Strukturen, äußerst delikat und empfindlich wenn man unüberlegt in das organisch gewachsene eingreift. Es sind keine Versuchsfelder der Politik. Interessant wäre deshalb für mich zu erfahren was die Anreiner und Einwohner davon halten. Es dauert Generationen bis ein wertvoller Standort entsteht. Zerstört werden (als das was er ist) mit einer nicht zu Ende durchdachten Entscheidung.

Friedrichstraße war eine Prachtstraße, deutschlandweit als Straße bekannt und deshalb ein Publikumsmagnet. Nun haben wir eine Prachtfußgängerzone mit Fahrradstreifen. Mal sehen wie sich die Lage entwickelt .

Nicht umsonst machte der Spruch "Tod wie eine Fußgängerzone nach Geschäftsschluss" in den 80ger Jahren Karriere unter den Stadtentwicklern. .