Zwei Radfahrer am Sonntag in Berlin schwer verletzt

Ein 27-jähriger Radfahrer ist am Sonntagmittag mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Montagmittag mit. Demnach war der Radfahrer auf der Invalidenstraße in Richtung Chausseestraße unterwegs - zur selben Zeit fuhr eine Straßenbahn in die entgegengesetzte Richtung. Als der Fahrer der Straßenbahn nach links auf den Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz abbog, kam es zum Zusammenstoß.

Ein weiterer Radfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Unfall in Berlin-Tempelhof schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 69-jährige Fahrer eines Toyotas gegen 19 Uhr auf der Boelckestraß in Richtung Hoeppnerstraße. Der 61-jährige Radfahrer fuhr zu dem Zeitpunkt in gleicher Richtung auf dem Radfahrstreifen und wollte nach links in die Hoeppnerstraße abbiegen. Dabei erfasste der Toyota den Radfahrer, der bei dem Verkehrsunfall eine Kopf- und Beckenverletzung erlitt. Auch hier ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben die genaueren Umstände.