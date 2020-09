Von Seiten der BSR, die bisher von den Bezirksämtern ausschließlich damit beauftragt war, illegal abgelagerten Sperrmüll und Elektroschrott aus dem öffentlichen Straßenland zu beseitigen, heißt es, die "Einholung von Bauabfällen ist jedoch mit erhöhten rechtlichen und logistischen Anforderungen verbunden". Man wolle mithilfe des Pilotprojekts jetzt Erfahrungen sammeln und schauen, wie "sich die Sache am besten lösen lässt", so BSR-Straßenreinigungs-Chefin Peggy Hertner bei der Vorstellung des Projekts im August.

Eine andere Lösung, zumindest für den privaten Sperrmüll, strebt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an. Dort hat das Bezirksamt gemeinsam mit der BSR für den September sechs "Sperrmüllaktionstage" organisiert [berlin.de]. An den Tagen soll jeweils immer in einem Stadtteil ein Sammelfahrzeug zur Verfügung stehen, zu dem der Sperrmüll gebracht werden kann.