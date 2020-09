Raser und illegale Rennen haben die Polizei in Berlin an diesem Wochenende erneut beschäftigt. Unter den beteiligten Autos soll auch ein mutmaßliches Drogentaxi gewesen sein. Ein Polizeiwagen verunglückte bei einer Verfolgungsjagd.

Die Polizei hat am Wochenende in Berlin mehrere Raser und illegale Rennen gestoppt. In der Nacht zum Sonntag hielten Beamte in Friedrichshain ein mutmaßliches Drogentaxi an, das laut Polizeiangaben zuvor in ein illegales Autorennen verwickelt gewesen war. Zeugen hatten die Polizei wegen zwei Fahrzeugen alarmiert, die sich auf der Warschauer Straße ein Rennen geliefert haben sollen, wie ein Sprecher am Sonntagabend mitteilte. Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Straße, im aufgestauten Verkehr konnten sie einen der mutmaßlichen Rennwagen ausmachen.

Bereits am Samstag beschlagnahmten Beamten in der Nähe des Flughafens Tegel Motorräder und Führerscheine von fünf Männern und einer Frau, die sich zuvor mutmaßlich ein Rennen unter anderem über die Autobahn 111 geliefert hatten. In der Nähe des Flughafens Tegel wurden sie gestoppt.

Auch in Kreuzberg mussten Polizisten am Samstag die Verfolgung eines Autos aufnehmen, das am frühen Morgen deutlich zu schnell unterwegs war. Bei dem Einsatz verlor der Polizeibeamte die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Straße abkam. Der Wagen prallte gegen einen Stromkasten sowie ein geparktes Mofa, kippte auf die Seite und kam an einem Baum zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Nach dem Fahrer oder die Fahrerin des Fluchtwagens wurde am Wochenende weiter gefahndet.

Bei einem Unfall während eines weiteren mutmaßlichen illegalen Rennens Anfang der Woche waren eine 45-Jährige und ihre 17 Jahre alte Tochter schwer verletzt worden. Der Fahrer eines BMW, der den Kleinwagen der Frauen mit seinem Fahrzeug gerammt haben soll, war am Sonntag weiter flüchtig. Er soll sich mit mindestens einem weiteren Auto das Rennen geliefert haben.