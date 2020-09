Beim Zusammenstoß eines Polizeiautos mit einem anderen Fahrzeug sind am Montagabend in Berlin-Wedding eine Polizistin und ein 20-jähriger Mann verletzt worden.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Polizeibeamtin gegen 23 Uhr in ihrem Dienstwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Amrumer Straße in Richtung Afrikanische Straße zu einem Einsatz fuhr. Auf der Kreuzung zur Seestraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Mercedes, der offenbar auf der Seetraße in Richtung BAB 100 unterwegs war.

Der 20-jährige Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Die Polizistin wurde mit Verletzungen an Kopf und Hals ins Krankenhaus gebracht. Eine Atem-Alkoholmessung der beiden Unfallbeteiligten fiel negativ aus, weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.