Nach einem Autobrand in einer Tiefgarage in Berlin-Schöneberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Bei dem Feuer am Freitagabend in einer Tiefgarage eines Wohnhauses brannten zwei Wagen vollständig aus, ein drittes Fahrzeug wurde durch die Hitze beschädigt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.