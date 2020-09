In der Nacht auf Dienstag ist es im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 1:10 Uhr fuhr ein 18-Jähriger BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Ampelmast in der Arnulfstraße / Ecke Prellerweg, wie ein Polizeisprecher auf rbb|24 erklärte.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrer - eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger - schwer verletzt. Laut Polizeisprecher schwebte eine der Personen zunächst in Lebensgefahr; inzwischen habe sich der Zustand stabilisiert, hieß es am Dienstagvormittag, Die drei jungen Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.