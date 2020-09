Auf offener Straße sind am Montag in Schöneberg Schüsse gefallen - mindestens ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Auseinandersetzung soll größer gewesen sein. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt - die Mordkommission ermittelt.

In der Goebenstraße in Berlin-Schöneberg sind am Nachmittag Schüsse gefallen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte auf rbb-Anfrage, dass ein Mann schwer verletzt wurde.



Anwohner hätten die Schüsse gehört und den Notruf alarmiert. Die Beamten hätten dann einen Mann mit Schussverletzungen auf dem Gehweg gefunden. Wie eine Polizeisprecherin am Abend mitteilte, sei der Bereich an der Goebenstraße wegen des Großeinsatzes zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmer Straße weiträumig gesperrt worden.

Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch unklar.