Der frühere Intendant des Sender Freies Berlin (SFB), Horst Schättle, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie in der Nacht zum Montag im Alter von 80 Jahren.



"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat Horst Schättle viel zu verdanken. Er ist einer der entscheidenden Wegbereiter der Fusion des SFB und des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg zum rbb", sagte Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Montag. "Journalistische Kompetenz und medienpolitische Weitsicht gingen bei ihm Hand in Hand, so konnte er zentrale programmliche und strukturelle Akzente setzen. Gleichzeitig trat er immer wieder für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Wir trauern mit seiner Familie."