BMW kracht in Berlin-Steglitz auf Kleintransporter

In Berlin-Steglitz ist es am späten Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 22 Uhr fuhr nach rbb-Informationen ein BMW Kombi mit hoher Geschwindigkeit auf einen Kleintransporter, der auf der Schildhornstraße / Ecke Paulsenstraße an einer Ampel gestanden hatte.