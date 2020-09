Auf dem Tempelhofer Feld ist am Sonntag ein Streit unter Hundebesitzern eskaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachteten Zeugen, wie ein Mann mit einer Schusswaffe neben sich in den Boden schoss. Zuvor habe es einen Streit zwischen ihm und einem weiteren Hundehalter auf dem Auslaufplatz der Parkanlage gegeben.

Als die Tiere der beiden zu raufen anfingen, seien auch die Männer handgreiflich miteinander geworden. Dabei soll einer der beiden eine Schusswaffe in die Hand genommen und neben sich in den Boden geschossen haben, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, Zeugen alarmierten die Polizei.



Die Begleiterin des Schützen soll anschließend seinen Hund an sich genommen und sich entfernt haben. Der Tatverdächtige selbst sei über den Zaun des Hundauslaufplatzes gesprungen und in Richtung einer Kleingartenkolonie verschwunden. Dabei habe er eine Umhängetasche getragen. Auch der zweite Hundehalter sei gegangen und blieb unerkannt, so die Polizei.

Bei der Suche nach dem Schützen hätten Beamte später eine Umhängetasche gefunden, in der sich eine scharfe Pistole mit gefülltem Magazin befunden habe. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.