Nach einem Blumendiebstahl in Berlin-Wedding ist es am frühen Montagabend zu Auseinandersetzungen mit mehreren Verletzten gekommen.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten nach ersten Ermittlungen zunächst zwei Männer gegen 17:30 Uhr an einem Blumengeschäft im U-Bahnhof Leopoldplatz je zwei Vasen mit Blumen an sich genommen. Danach seien sie weitergelaufen, ohne die Blumen zu bezahlen.



Der 31-jährige Verkäufer habe zunächst einen der beiden angesprochen und seine Ware zurückerhalten. Laut Polizeierkenntnissen ging er anschließend zu dem anderen Mann, der bereits auf dem Bahnsteig der U9 stand. Auch von ihm forderte der Verkäufer die Blumen zurück. Als der 40-Jährige jedoch mit Gewalt drohte, setzte der Verkäufer Tierabwehrspray ein, nahm die Blumen und ging in seinen Laden zurück.