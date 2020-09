Ein mutmaßliches Autorennen hat am Sonntagmittag in Berlin-Wilmersdorf zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten geführt.



Laut Polizei war gegen 12.40 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Fehrbelliner Platz unterwegs. Dabei soll er nach mehreren Zeugenaussagen viel zu schnell gefahren sein und ständig den Fahrstreifen gewechselt haben.